Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса

«Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие. Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе», — заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что китайская сторона надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира, и по-своему прикладывает для того усилия.
«В то же время мы считаем, что все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, играть роль “ускорителей” переговорного процесса, а не “мехов” для раздувания огня. Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий», — указал Ван И.
Он также добавил, что недопустимо, с одной стороны, заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров, и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.