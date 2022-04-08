ВС РФ эвакуировали более 300 мирных жителей из Херсонской области

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за три дня эвакуировали более 300 мирных жителей двух населенных пунктов Херсонской области, подвергающихся обстрелам. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Данные населенные пункты, находящиеся на границе между Херсонской и Николаевской областями, уже больше недели подвергаются обстрелам со стороны подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам местных жителей, с 30 марта они живут в подвалах, а местная администрация и ВСУ не предпринимают попыток помочь своим жителям, лишь обстреливая их», — сказали в военном ведомстве.
«За три дня вывезено около 300 мирных жителей, основу которых составляют жители преклонного возраста, малолетние дети. Все люди доставлены в город Белозерка, в город Херсон к своим родственникам. Всем оказана помощь. Все получили продуктовые наборы. Люди благодарят за оказанную помощь, потому что ВСУ не только разбомбили их дома, не оказывая никакой помощи бросили своих мирных жителей на произвол судьбы», — сказал офицер ВС РФ.
По данным военного ведомства, некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, прямо на месте российскими военнослужащими оказывалась первая медицинская помощь. Впоследствии их доставят в медицинский отряд специального назначения, где российские военные врачи окажут всем квалифицированную медицинскую помощь.
«В ближайшее время всем эвакуированным будет оказана необходимое содействие в том, чтобы добраться до родственников на территории Херсонской области, либо предоставлена возможность эвакуироваться на территорию России», — сообщили в Минобороны.