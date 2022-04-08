09:32 (мск), источник: ТАСС
Свыше 674 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины
В течение суток границу пересекли более 21 тыс. человек.
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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 674 тыс. человек приехали в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, за сутки их количество увеличилось на 21 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.
«В течение суток границу Российской Федерации из Донбасса и с Украины пересекли более 21 тыс. человек, всего в Россию с этих территорий уже прибыли свыше 674 тыс. человек, в том числе более 131 тыс. детей», — сказал источник.