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09:32 (мск), источник: ТАСС

Свыше 674 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

В течение суток границу пересекли более 21 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 674 тыс. человек приехали в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, за сутки их количество увеличилось на 21 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

«В течение суток границу Российской Федерации из Донбасса и с Украины пересекли более 21 тыс. человек, всего в Россию с этих территорий уже прибыли свыше 674 тыс. человек, в том числе более 131 тыс. детей», — сказал источник.

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