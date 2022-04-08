Турчак посоветовал чиновникам посетить Донбасс, прежде чем давать комментарии по теме

«В такое время, как сейчас, каждое слово публичного человека из власти — это оружие пострашнее “Калибра”. Предлагаю московских трибунов в обязательном порядке на Донбасс возить, к мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления», — отметил Турчак в своем Telegram-канале в пятницу.
По его словам, «когда комментарии официальных лиц порождают вместо ясности массу вопросов, это ненормально». «Значительные потери, это какие? А какие незначительные? А восемь лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь огромная трагедия?» — подчеркнул секретарь генсовета партии.
Он добавил, что во время Первой мировой войны в Петрограде «были разные точки зрения на происходящее на фронтах».
Один из самых популярных и разрушительных мемов тех лет авторства видного политика Милюкова: «Что это — глупость или предательство?». Итоги этих мемов и политической разноголосицы во власти тогда привели все знают к чему: разрушенная страна, миллионы жертв и оккупация, проигранная война и начало гражданской.
Андрей Турчаксекретарь генсовета «Единой России»
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.