Подоляк: Украина не пойдет на временное перемирие с Россией

«Мы не будем идти ни на “Минск-3”, ни на “Будапешт-2” — это все не имеет смысла. В исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти “мински” приводят к грандиозным трагедиям. Все эти договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны — не будут действовать», — сказал господин Подоляк в интервью «РБК-Украина».
Напомним, Михаил Подоляк входит в официальную делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Делегацию возглавляет глава парламентской фракции «Слуга народа “Давид Арахамия.
По мнению господина Подоляка, цель переговоров с Россией — «застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины» или переходить ее границы. Временное перемирие, как он считает, оставит России такую возможность.
Также он заявил, что хотя переговоры продолжаются беспрерывно, их «эмоциональный фон» изменился. «Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ», — сказал Михаил Подоляк.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности, в проекте соглашения, представленного украинской стороной, содержатся «размытые» формулировки по Крыму. По словам министра, Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на регион, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует.