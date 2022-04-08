17:29 (мск), источник: ТАСС
Макрон заявил о готовности Европы ввести новые санкции против России
Французский президент добавил, что европейские страны продолжат поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане.
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ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Европейские страны готовы расширять санкции против России, а также продолжат оказывать поддержку Украине и беженцам из этой страны. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Как европейцы мы принимаем новые санкции. И мы продолжаем поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане», — написал он в своем Twitter.