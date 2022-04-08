Бастрыкин поручил продолжать фиксировать преступления украинского режима

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям продолжать фиксировать преступления украинского режима, а также предъявлять обвинения фигурантам уголовных дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве отметили, что Бастрыкин провел в пятницу оперативное совещание в военном следственном управлении СК России по Западному военному округу. «Председатель СК России отметил, что собранные следствием доказательства, подтверждающие неоправданную жестокость украинских силовиков, их умысел на применение тяжелого, в том числе запрещенного, вооружения против невоенных объектов и мирного населения, свидетельствуют об опасности украинского национализма и необходимости его юридической оценки. Глава ведомства поручил продолжить тщательную фиксацию обстоятельств преступлений украинского режима, предъявление обвинений фигурантам уголовных дел и дальнейшую систематизацию всего массива имеющихся данных для того, чтобы их можно было передать в судебные органы», — говорится в сообщении.
Главе СК также было доложено о расследовании военными следственными органами преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и представителями националистических формирований в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также мирных граждан на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины.
«Военным следователям, находящимся непосредственно в ДНР и ЛНР, удается проводить подробные осмотры мест происшествий, фиксировать предметы, вещи и иные доказательства, а также допрашивать людей, которые являются очевидцами указанных событий. Анализ сведений, содержащихся в материалах уголовных дел, и показания людей, в том числе пострадавших, свидетельствуют о многочисленных фактах проявления неоправданной жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению не только Донбасса, но и Украины, а также к российским военнослужащим, получившим ранения и оказавшимся в плену», — сказали в СК, отметив, что такие действия нарушают широкий перечень международных актов о правах человека.