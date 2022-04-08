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19:34 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ заявил, что доказательства вины ВСУ в обстреле Краматорска налицо

В ведомстве добавили, что Киеву не удастся уйти от ответственности.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Доказательства вины ВСУ в ударе ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске налицо, подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач российской спецоперации. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

«Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP. Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты “Точка-У”, обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — подчеркнули в дипведомстве.

«Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий», — говорится в заявлении.

«Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности», — добавили в дипведомстве.

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