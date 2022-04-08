В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску

Так в пятницу, 8 апреля, прокомментировал ракетный удар по городу официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты “Точка-У”, однозначно подтверждают — ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска», — сказал представитель оборонного ведомства.
Он также отметил, что перед началом спецоперации в распоряжении Киева находилось 20 ракетных комплексов «Точка-У», каждый из которых имел по две пусковых установки. На данный момент уничтожено восемь установок, а также 90 процентов ракет, находящихся на украинских арсеналах.