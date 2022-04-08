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20:12 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску

В 45 километрах от Краматорска находится один из дивизионов 19 ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которого имеются ракетные комплексы «Точка-У».

Источник: AFP 2022

Так в пятницу, 8 апреля, прокомментировал ракетный удар по городу официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты “Точка-У”, однозначно подтверждают — ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска», — сказал представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что перед началом спецоперации в распоряжении Киева находилось 20 ракетных комплексов «Точка-У», каждый из которых имел по две пусковых установки. На данный момент уничтожено восемь установок, а также 90 процентов ракет, находящихся на украинских арсеналах.

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