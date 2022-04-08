Пентагон признал, что передаваемые США Киеву разведданные могут применить для наступлений

«Мы пытаемся передать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться <…>. Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть будет так», — сказал он.
«Когда мы говорим, что хотим помочь украинцам в обороне, то мы имеем в виду совокупные усилия», — пояснил Кирби.
По его словам, американская сторона при предоставлении разведывательных сведений не делает различий между тем, находятся ли украинские силы «в оборонительной позиции или [участвуют] в контратаке».
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.