Россия за сутки эвакуировала почти 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19612 человек, из них 3356 детей», — сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже почти 678 тысяч человек, из которых почти 132 тысячи — дети.
Границу Российской Федерации пересекли почти 87 тысяч автомобилей, причем почти 3 тысячи за последние сутки.
«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 133 214 человека, в том числе за истекшие сутки — 758 человек», — подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.
На запорожском и донецком направлениях открыты десять гуманитарных коридоров, из них ни одного в сторону России, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из десяти гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявленных украинской стороной на текущие сутки, в очередной раз нет ни одного в сторону России», — сказал генерал.
Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а с 31 марта открывают дополнительный гуманитарный коридор в Бердянск и далее по двум направлениям: первое — наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье, второе — морским транспортом по избранным направлениям.
По его словам, украинская сторона продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив и не подтверждает гарантий безопасности этого гумкоридора.
Генерал напомнил, что на всех направлениях, в том числе предложенных Киевом, ВС РФ и формирования Донецкой и Луганской народных республик полностью выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению «режима тишины».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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