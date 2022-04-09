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10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Politico: Белый дом обеспокоен возможной победой Ле Пен на выборах президента Франции

В администрации Джо Байдена обеспокоены укреплением позиций кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщили источники Politico. Они опасаются, что ее победа «дестабилизирует западную коалицию против Москвы» и может подтолкнуть другие страны пересмотреть вопрос о членстве в НАТО.

Источник: Reuters

По информации Politico, некоторые советники президента США считают, что даже победа действующего президента Франции Эмманюэля Макрона с небольшим перевесом окажет сдерживающий эффект на других европейских лидеров. Они могут обеспокоиться своим политическим будущем.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон отказалась комментировать информацию. «Франция — близкий союзник США, мы продолжаем работать с Францией по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказала она.

Госпожа Ле Пен утверждает, что в случае победы сохранит санкции против России. Она выступает против эмбарго на российские энергоносители. Кандидат призывала занимать сбалансированную позицию при оценке ситуации на Украине и не разделять все «на черное и белое».

По данным опроса Elabe, лидером в предвыборной гонке пока остается господин Макрон с поддержкой 26% респондентов. 25% намерены проголосовать за госпожу Ле Пен. Во втором туре действующий президент побеждает с небольшим отрывом — 51%.

Леонид Уварчев

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