Россия снимает ограничения на полеты еще в более 50 стран

Как уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, речь идет о снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.
Полеты в эти страны теперь будут ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей стран.
При этом, часть стран (например, Китай, Израиль, Турция, Сербия и другие) уже были официально открыты для полетов, но количество полетов было ограничено квотами (например, не более двух рейсов в неделю между столицами). С другими странами авиасообщение открывается впервые за два года.
На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о своих намерениях по запуску рейсов в страны, с которыми авиасообщение только открывается.
Открытие международных рейсов для авиакомпаний сейчас также затруднительно и на фоне санкций ЕС и США: авиакомпаниям РФ пришлось значительно сократить программы полетов из-за риска арестов самолетов в зарубежных аэропортах.
В начале марта Росавиация сообщила о снятии Россией введенных из-за COVID-19 ограничений на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.
На данный момент также полностью сняты ограничения на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет, ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.