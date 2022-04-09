Запад хочет «расчленить» Россию, заявил Мадуро

«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — заявил президент, выступая на закрытии международного исторического конгресса, которое транслируется в Twitter.
По словам политика, объединенные усилия западных СМИ — это информационная диктатура, оправдывающая эскалацию конфликта на Украине со стороны США и их партнеров.
«Сегодня как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира. Чтобы оправдать эскалацию, которая может привести к разрушительной третьей мировой войне», — сказал Николас Мадуро.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.