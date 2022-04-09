Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО

Политик указал на развитие связей между альянсом и Россией в 1990-е годы, отметив участие Москвы в программе «Партнерство во имя мира», заключение Основополагающего акта Россия — НАТО, финансирование США вывода российских войск из Прибалтики, а также совместное участие в некоторых миротворческих операциях.
«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — сказал Клинтон.
Бывший глава государства также назвал ложными заявления, что США «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию», но признал, что НАТО расширялась на восток вопреки возражениям Москвы.
Такую политику альянса он назвал «правильной».
Ранее Путин сообщил, что во время визита Клинтона в Москву в 2000 году он спросил, как США отнесутся к возможному принятию Москвы в НАТО. По словам российского лидера, реакция на его вопрос «внешне выглядела весьма сдержанно».
При этом Путин указал, что реальную позицию США на такую возможность видно из их фактических недружественных шагов в адрес Москвы, таких как открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к требованиям и озабоченностям России в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и прочего.