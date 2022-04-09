Каймановы острова заморозили $7,3 млрд российских активов

По данным издания, соответствующие меры были приняты в соответствии с законом о распространении санкций Великобритании на свои заморские территории. «Сотрудничество и координация между нашими органами государственной службы привели к быстрым и недвусмысленным действиям», — заявил премьер-министр территории Уэйн Пантон.
Власти островов также сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации антироссийских санкций.
В ее состав войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта. Группа будет собираться еженедельно.
О заморозке российских активов с конца февраля неоднократно заявляли власти многих европейских стран. Накануне, 8 апреля, Еврокомиссия сообщила о заморозке странами ЕС российских активов на сумму €29,5 млрд.
Франция, в частности, «обездвижила» активы российских «олигархов» на €850 млн. Германия на 21 марта заморозила €95 млн. Италия 1 апреля сообщила, что изъяла имущество у попавших под санкции россиян на сумму €900 млн. В тот же день Нидерланды отчитались о блокировке €516 млн, Латвия — €55 млн.
Кроме активов россиян, западные санкции коснулись резевров Центробанка России. По словам главы Минфина Антона Силуанова, всего замороженными оказались примерно $300 млрд российских резервов.
Россия в ответ на заморозку резервов в долларах и евро ограничила движение средств, которые могли быть перечислены в «недружественные страны», на сопоставимую сумму.
Иностранным инвесторам запретили продажу ценных бумаг и вывод средств из российской финансовой системы.