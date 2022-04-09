WP: правозащитники США помешали Конгрессу принять закон об изъятии российских активов

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий Том Малиновски и Джо Уилсон предлагали дать правительству полномочия по конфискации имущества стоимостью больше $5 млн, которое было заблокировано из-за санкций.
Законопроект предполагал передачу денег с продажи активов Украине. По информации WP, общий объем этих средств может исчисляться миллиардами долларов.
Правозащитники считают, что законопроект противоречит американскому законодательству, так как не дает право оспорить изъятие в суде. Кроме того, такой закон мог быть отменен органами судебной власти.
«Этот законопроект был настолько неконституционным, что повышал вероятность победы попавших под санкции российских граждан в американском суде, который, вероятно, отменил бы закон и санкции как неконституционные», — сказал газете директор по федеральной политике Американского союза защиты гражданских свобод Кристофер Андерс.
Измененный законопроект предполагает создание целевой группы, которая даст Белому дому 60 дней на определение конституционных механизмов по конфискации активов российских бизнесменов. После этого возможна разработка нового законопроекта.
Евросоюз, США, Великобритания и другие страны вводят против России санкции в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Ограничения затрагивают ЦБ, банки, компании из разных сфер, чиновников и бизнесменов.