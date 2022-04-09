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05:53 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине раскрыли планы убивать российских солдат

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Депутат Рады Валентин Наливайченко сообщил в эфире телеканала «Апостроф», что Украина планирует физически ликвидировать участников российской спецоперации в бывшей советской республике после завершения боевых действий.

Источник: Reuters

По словам парламентария, Киев уже сейчас наладил работу со спецслужбами США и Великобритании, которые помогают Украине установить личности участвующих в спецоперации российских бойцов.

При этом политик обвинил военных в «совершении преступлений» на территории страны.

«Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — заявил Наливайченко.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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