Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений

«Благодаря слаженной работе Минэкономразвития России и регионов мы получили более 300 предложений по поддержке инвестиционного климата. В частности, по развитию инвестиционного налогового вычета, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, преференциальных режимов. Наша задача — не допустить снижения ранее запланированных объемов инвестиций и стимулировать запуск новых производств», — рассказал глава островного региона.
По его словам, для ускорения решения наиболее актуальными вопросами занимаются рабочие группы.
Одна из них под руководством первого зампреда правительства России Андрея Белоусова рассматривает возможность предоставления регионам права на подготовку заключений в отношении инвестиционных проектов, которые претендуют на господдержку суммой более 200 миллионов рублей.
Участники заседания рассмотрели также меры поддержки резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, предложив, в частности, продлить срок применения пониженных тарифов страховых взносов.
А руководитель «Деловой России» Алексей Репик предложил доработать механизм предоставления инвестиционного налогового вычета.
Все предложения фиксируются в информационной системе «Госсовет». Для их оперативного рассмотрения заместитель министра экономического развития Мурат Керефов призвал сформировать отдельную рабочую группу.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.