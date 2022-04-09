Антонов: спецоперация РФ стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских

«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», — сказал он.
Антонов добавил, что из-за "националистского бешенства и реваншистских настроений киевского режима" Украина "выбрала путь быстрой милитаризации" при помощи из-за рубежа.
«Страны НАТО начали военное освоение Украины. Она была наводнена западными вооружениями в то время, как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева заполучить ядерное оружие, которое угрожало бы не только соседним странам, но также и всему миру», — подчеркнул глава российского диппредставительства.
Также Антонов добавил, что Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине.
«Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», — сказал он.
По его словам, Запад путем накачки Украины оружием провоцирует дальнейшее кровопролитие.
«Западные государства напрямую вовлечены в текущие события, поскольку продолжают накачивать Украину оружием и боеприпасами, провоцируя таким образом дальнейшее кровопролитие», — сказал дипломат.
«Мы предупреждаем, что такие действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против нашего государства», — подчеркнул Антонов. «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации», — отметил он.
«Любые поставки вооружений, военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями по территории Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», — добавил посол.
По его словам, РФ делает все возможное для прекращения путем переговоров с Киевом конфронтации.
«Россия делает все возможное для того, чтобы путем переговоров добиться скорого прекращения конфронтации, восстановления мира в Донбассе и возвращения всех народов Украины к мирной жизни», — сказал Антонов.
«Наша принципиальная позиция относительно урегулирования конфликта четко обозначена», — добавил Антонов. Как он отметил, это «включает в себя требование безусловного учета интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик».
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