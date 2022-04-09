На дне озера в Гватемале обнаружили город майя Специалисты смогли обнаружить остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений на глубине от 12 до 20 м
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
08:17 (мск), источник: ТАСС

Антонов: спецоперация РФ стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Нежелание киевского режима прекратить геноцид русских, выполнив свои обязательства по международным договоренностям, привело к специальной военной операции России на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью американскому изданию Newsweek.

Источник: РИА "Новости"

«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», — сказал он.

Антонов добавил, что из-за "националистского бешенства и реваншистских настроений киевского режима" Украина "выбрала путь быстрой милитаризации" при помощи из-за рубежа.

«Страны НАТО начали военное освоение Украины. Она была наводнена западными вооружениями в то время, как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева заполучить ядерное оружие, которое угрожало бы не только соседним странам, но также и всему миру», — подчеркнул глава российского диппредставительства.

Также Антонов добавил, что Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине.

«Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», — сказал он.

По его словам, Запад путем накачки Украины оружием провоцирует дальнейшее кровопролитие.

«Западные государства напрямую вовлечены в текущие события, поскольку продолжают накачивать Украину оружием и боеприпасами, провоцируя таким образом дальнейшее кровопролитие», — сказал дипломат.

«Мы предупреждаем, что такие действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против нашего государства», — подчеркнул Антонов. «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации», — отметил он.

«Любые поставки вооружений, военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями по территории Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», — добавил посол.

По его словам, РФ делает все возможное для прекращения путем переговоров с Киевом конфронтации.

«Россия делает все возможное для того, чтобы путем переговоров добиться скорого прекращения конфронтации, восстановления мира в Донбассе и возвращения всех народов Украины к мирной жизни», — сказал Антонов.

«Наша принципиальная позиция относительно урегулирования конфликта четко обозначена», — добавил Антонов. Как он отметил, это «включает в себя требование безусловного учета интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь