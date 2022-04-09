СМИ узнали о «бунте» пяти стран ЕС против введения эмбарго на газ и нефть из РФ

Как пишет автор материала, «бунт» в Евросоюзе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.
«Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, в то время как блок ожидает более жестких наказаний против России», — подчеркивает журналист.
Кроме того, в материале сообщается, что эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса.
Также Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.
Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву.
СМИ отмечает, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета. Если Польша, Италия и страны Прибалтики поддерживают его, то Германия, Австрия, Венгрия и Словакия выступают категорически против. Свою позицию по вопросу эмбарго на российские энергоресурсы пока не высказала Франция.
Накануне, 5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.
Так, согласно новым санкциям, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Новый пакет включает запрет на участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и на любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Помимо этого ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.
2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию Германии в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в стране отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.