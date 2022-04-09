Главы МВД России, ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

«Таким образом положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что МВД РФ, ДНР и ЛНР договорились сотрудничать по многим направлениям деятельности, — это предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция и т. д.
Соответствующие документы разработаны в рамках договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.
22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.