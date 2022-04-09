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11:31 (мск), источник: Газета.Ру

Главы МВД России, ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве с главами МВД Донецкой и Луганской народных республик Алексеем Диким и Игорем Корнетом. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

«Таким образом положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МВД РФ, ДНР и ЛНР договорились сотрудничать по многим направлениям деятельности, — это предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция и т. д.

Соответствующие документы разработаны в рамках договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Сакина Нуриева.

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