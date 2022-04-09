Захарова предупредила россиян о полной блокировке Youtube

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — заявила она.
Ранее в апреле в Совфеде заявили о риске YouTube оказаться вне закона в России после блокировки канала Государственной Думы. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что сожалеет о таких действиях YouTube.
Видеохостинг уверенным шагом идет к тому, чтобы стать запрещенным в России, добавил он.
9 апреля Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления.
Уточняется, что у канала было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов.
В марте YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.