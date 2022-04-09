Канцлер Австрии пообещал, что ЕС продолжит ужесточать санкции против России

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится. Сейчас мы приняли новый пакет санкций. Он не будет последним», — сказал господин Нехаммер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве (цитата по ТАСС).
При этом австрийский канцлер отметил, что санкции приносят достаточно большой урон экономике страны, но он незначителен по сравнению с потерями Украины.
«Австрия всегда говорила, что боль, испытываемая австрийской экономикой из-за санкций и выражаемая миллиардами евро, — это ничто по сравнению с болью, которую испытывает украинский народ».— сказал он.
Новый пакет санкций ЕС включает новые обширные меры против России. В частности, он запрещает импорт российского угля, передвижение машин российских и белорусских предприятий автотранспорта, перевозящих грузы, а также вход российских судов в европейские порты. Ранее ЕС заморозил активы нескольких российских банков, а также россиян, включенных в санкционные списки. Это политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса.