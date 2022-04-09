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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Канцлер Австрии пообещал, что ЕС продолжит ужесточать санкции против России

Принятый в пятницу, пятый пакет санкций ЕС против России, будет не последним, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, санкции будут ужесточаться до тех пор, пока Россия не прекратит военную операцию на Украине.

Источник: AP 2022

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится. Сейчас мы приняли новый пакет санкций. Он не будет последним», — сказал господин Нехаммер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве (цитата по ТАСС).

При этом австрийский канцлер отметил, что санкции приносят достаточно большой урон экономике страны, но он незначителен по сравнению с потерями Украины.

«Австрия всегда говорила, что боль, испытываемая австрийской экономикой из-за санкций и выражаемая миллиардами евро, — это ничто по сравнению с болью, которую испытывает украинский народ».— сказал он.

Новый пакет санкций ЕС включает новые обширные меры против России. В частности, он запрещает импорт российского угля, передвижение машин российских и белорусских предприятий автотранспорта, перевозящих грузы, а также вход российских судов в европейские порты. Ранее ЕС заморозил активы нескольких российских банков, а также россиян, включенных в санкционные списки. Это политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса.

Виктория Колганова

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