Ученые впервые запечатлели на видео, как кальмары меняют окрас О необычной способности узнали практически случайно
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
7Переговоры России и Украины
17:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Качиньский: Польша перестанет сотрудничать с Венгрией из-за расхождения позиций по Украине

Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою позицию по Украине. Качиньский не стал давать оценки поведению премьера, но посоветовал тому «посетить офтальмолога».

Источник: Reuters

В интервью радиостанции Radio Plus польский политик сказал, что «однозначно отрицательно» оценивает позицию господина Орбана. «Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу… Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь», — считает Ярослав Качиньский.

С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. В начале апреля в украинском городе Буча после того, как оттуда вышли российские военные, нашли десятки тел погибших мирных жителей. Минобороны РФ называло фото- и видеоматериалы из Бучи провокацией, Кремль считает их видеоподлогами. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что лидер одной из европейских стран потребовал от него доказать украинскую версию событий в Буче. По данным СМИ, речь идет о Викторе Орбане.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российский олигарх рассказал о последствиях конфликта на Украине
Кто пришел на прощание с Жириновским
Военная операция на Украине
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
МИД РФ заявил, что доказательства вины ВСУ в обстреле Краматорска налицо
Кремль понадеялся на скорое завершение спецоперации
Небензя заявил, что Россия скоро представит в СБ ООН факты о ситуации в Буче
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь