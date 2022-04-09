Качиньский: Польша перестанет сотрудничать с Венгрией из-за расхождения позиций по Украине

В интервью радиостанции Radio Plus польский политик сказал, что «однозначно отрицательно» оценивает позицию господина Орбана. «Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу… Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь», — считает Ярослав Качиньский.
С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. В начале апреля в украинском городе Буча после того, как оттуда вышли российские военные, нашли десятки тел погибших мирных жителей. Минобороны РФ называло фото- и видеоматериалы из Бучи провокацией, Кремль считает их видеоподлогами. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что лидер одной из европейских стран потребовал от него доказать украинскую версию событий в Буче. По данным СМИ, речь идет о Викторе Орбане.