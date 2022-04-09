Боррель заявил о военном пути решения конфликта на Украине

«Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель. Он также напомнил о выделенных 500 млн евро на оружие для Украины и призвал усилить санкции против России.
«Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном», — отметил главы дипломатии ЕС, добавив, что 11 апреля он созывает Совет ЕС для обсуждения дальнейших шагов.
Заявление Борреля о решении украинского конфликта военным, а не дипломатическим путем прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Вот вам и “экономическая организация”. Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в Киеве состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, фон дер Ляйен и Борреля. Пресс-служба Еврокомиссии не распространила деталей визита делегации, сославшись на соображения безопасности.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.