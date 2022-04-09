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21:14 (мск), источник: РБК

Россия и Украина провели обмен дальнобойщиками

В Россию вернулись 32 водителя, на Украину — 20. Ранее омбудсмен сообщила об эвакуации из Украины 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд».

Источник: РИА "Новости"

В Россию вернулись 32 дальнобойщика, а на Украину — 20, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в Telegram.

«При участии института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошел обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Белоруссии», — приводит слова Москальковой пресс-служба.

Ранее омбудсмен сообщила об эвакуации из Украины 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». По ее словам, силы ВСУ удерживали экипаж в порту Мариуполя с 24 февраля. У моряков забрали средства связи, документы, были проблемы с питанием и предметами первой необходимости, добавила Москалькова. Для решения ситуации с моряками омбудсмен обращалась к Минобороны и МИД России, а также к украинским властям, рассказала омбудсмен, добавив, что продолжит работу по возвращению на родину удерживаемых на Украине граждан.

25 марта Москалькова объявила, что шесть российских и шесть украинских дальнобойщиков смогли вернуться домой. Однако, по словам омбудсмена, на украинской территории еще удерживается «большое количество наших дальнобойщиков».

Первый обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 марта. Тогда десять захваченных в плен российских военных обменяли на такое же число украинских. В начале апреля прошел обмен пленными по формуле «86 на 86».

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