Зеленский заявил, что не намерен отказываться от переговоров

«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — утверждал он в субботу в интервью агентству Associated Press.
На вопрос, достаточно ли западные страны поставляют Киеву вооружений, Зеленский ответил отрицательно. «Конечно, этого недостаточно», — сказал он.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин, для РФ очевидно, что «западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников».