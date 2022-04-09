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23:29 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что не намерен отказываться от переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране.

Источник: Reuters

«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — утверждал он в субботу в интервью агентству Associated Press.

На вопрос, достаточно ли западные страны поставляют Киеву вооружений, Зеленский ответил отрицательно. «Конечно, этого недостаточно», — сказал он.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, для РФ очевидно, что «западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников».

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