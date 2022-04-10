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05:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Италия выступила против военного участия НАТО в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна будет выступать против военного участия НАТО в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2022

По словам политика, вмешательство Североатлантического альянса приведет к мировой войне. При этом глава итальянского МИД добавил, что в настоящее время уже идет мировая война, «но не в военном плане».

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую. Он заявил о необходимости избежать такого развития событий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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