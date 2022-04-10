Италия выступила против военного участия НАТО в конфликте на Украине

По словам политика, вмешательство Североатлантического альянса приведет к мировой войне. При этом глава итальянского МИД добавил, что в настоящее время уже идет мировая война, «но не в военном плане».
Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую. Он заявил о необходимости избежать такого развития событий.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.