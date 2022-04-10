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02:28 (мск), источник: © РИА Новости

Вучич объяснил позицию Сербии по членству России в СПЧ

БЕЛГРАД, 9 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.

Источник: РИА "Новости"

Генассамблея ООН 7 апреля проголосовала за приостановку участия России в СПЧ из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Вучич заявил в ночь на 8 апреля, что Белград проголосовал за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций самой Сербии, в первую очередь в отношении поставок нефти в страну, так как «Нефтяная индустрия Сербии» на 65,15% принадлежит «Газпром нефти». Песков затем указал, что все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии.

«Вы спрашиваете меня, как реагирую на то, что господин Песков был корректен. А вы назовите мне страну в Европе, которая не ввела санкции к России. И даже не так. Назовите страну в Европе, чьи самолеты уже 45 дней только из этой страны летают в Москву и Санкт-Петербург. Одной малой страны и уничтоженной ранее авиакомпании одного гордого народа. Какая это страна? Наша», — сказал Вучич на брифинге в субботу вечером.

По его словам, его работа как президента — защищать Сербию, и он готов «глотать жаб» (сносить упреки), чтобы народ мог высоко нести голову, свои гордость и достоинство.

«Хочу смотреть, как строятся фабрики, как живет эта страна, в тоже время показать нашу мораль и показать, что не поворачиваемся спиной к друзьям в первой же трудной ситуации. Если думаете, что я должен участвовать в этом и радоваться санкциям в отношении Сербии, то я не могу», — подчеркнул Вучич.

Он повторно поблагодарил Пескова, а также главу Евросовета Шарля Мишеля, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жофре, которые «после большой борьбы в Брюсселе дали возможность нам быть исключенными из санкций и использовать Адриатический нефтепровод (JANAF)».

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила накануне, что поставки в Сербию сырья для «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС, 65,15% принадлежит «Газпром нефти») не попадут под запрет с введением 15 мая нового пакета ограничительных мер ЕС в отношении России.

Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для НИС, сообщила ранее о приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на 3,2 миллиона тонн.

В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

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