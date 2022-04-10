Берлускони заявил о разочаровании поведением Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на съезде своей партии «Вперед, Италия» заявил, что разочарован поведением президента России Владимира Путина, сообщает ANSA.
Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром.
Он подчеркнул, что после событий в украинском городе Буча и других местах Россия «не может отрицать своей ответственности».
Берлускони добавил, что знал Путина 20 лет и всегда считал его «человеком демократии и мира». «Очень жаль», — продолжил он.
Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью итальянской газете Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения». Он назвал Берлускони «политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене». Бывший премьер Италии осенью 2021 года называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по «демилитаризации и денацификации». В Минобороны заявляют, что удары наносятся высокоточным оружием только по военным объектам. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.
В начале апреля власти Украины и западные СМИ, в том числе Reuters и AFP, опубликовали фото и видеозаписи из города Буча в Киевской области. На них видны тела мертвых людей. Минобороны России назвало эти публикации провокацией и отметило, что российские военные покинули Бучу еще 30 марта и за то время, пока город находился под их контролем, ни один местный житель не пострадал.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью «очередного преступления киевского режима» в Буче срыв мирных переговоров и эскалацию насилия. Министр Сергей Лавров расценил сообщения о произошедшем в Буче как попытку Украины прервать переговоры по урегулированию.