В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Отвечая на вопрос о закупках российского газа через европейских посредников, Рябчин заметил, что такой газ уже «не российский, а европейский».
В феврале глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что в этом месяце ежесуточный импорт газа на Украину составлял порядка 14 миллионов кубометров. По его словам, весь этот объем поставлялся из Польши, Словакии и Венгрии по виртуальному либо физическому реверсу, то есть это был российский газ, приобретенный Киевом через посредников.
Сейчас «Газпром» штатно поставляет газ в Европу через территорию Украины. Контрактные обязательства госкорпорации по транзиту на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 «кубов» в сутки.