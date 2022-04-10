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13:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин.

Источник: © РИА Новости

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Отвечая на вопрос о закупках российского газа через европейских посредников, Рябчин заметил, что такой газ уже «не российский, а европейский».

В феврале глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что в этом месяце ежесуточный импорт газа на Украину составлял порядка 14 миллионов кубометров. По его словам, весь этот объем поставлялся из Польши, Словакии и Венгрии по виртуальному либо физическому реверсу, то есть это был российский газ, приобретенный Киевом через посредников.

Сейчас «Газпром» штатно поставляет газ в Европу через территорию Украины. Контрактные обязательства госкорпорации по транзиту на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 «кубов» в сутки.

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