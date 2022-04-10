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14:37 (мск), источник: Известия

Турция пообещала не допустить входа военных кораблей в Черное море

Власти Турции будут продолжать придерживаться Конвенции Монтрё и не позволят войти военным кораблям в Черное море. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Анкар в воскресенье, 10 апреля.

«Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море», — заявил он в эфире телеканала A Haber.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, как в мирное, так и в военное время, однако режимы для этого у всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В случае чрезвычайных ситуаций Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через указанные проливы.

Ранее 2 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё, объяснив свой отказ пропускать российские военные корабли через Босфор и Дарданеллы.

В декабре 2021 года также сообщалось, что генпрокуратура Анкары подготовила обвинительное заключение по делу отставных турецких адмиралов, которые подписали коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Согласно обвинительному заключению, более сотни адмиралов «вступили в преступный сговор против конституционного строя», документ был направлен в суд.

На следующий день глава государства Реджеп Эрдоган назвал неприемлемым письмо турецких адмиралов в защиту конвенции. Он добавил, что армия вмешиваться в политику не должна.

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