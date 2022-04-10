17:08 (мск), источник: BFM.ru
Выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися
Необходимый порог явки в 50% преодолен.
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Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися. Явка превысила 50%, сообщили «Интерфаксу» в республиканской ЦИК.
«Это одно из условий, чтобы выборы были признаны состоявшимися», — пояснили агентству в избирательной комиссии. Российские наблюдатели, которые следят за ходом голосования, никаких нарушений не зафиксировали.
На пост президента претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.