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17:08 (мск), источник: BFM.ru

Выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися

Необходимый порог явки в 50% преодолен.

Источник: РИА "Новости"

Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися. Явка превысила 50%, сообщили «Интерфаксу» в республиканской ЦИК.

«Это одно из условий, чтобы выборы были признаны состоявшимися», — пояснили агентству в избирательной комиссии. Российские наблюдатели, которые следят за ходом голосования, никаких нарушений не зафиксировали.

На пост президента претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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