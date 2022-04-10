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19:30 (мск), источник: © РИА Новости

Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Источник: © РИА Новости

«Поездка должна состояться уже завтра», — отметило издание, уточнив, что глава правительства намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Подчеркивается, что визит согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметили в окружении Нехаммера, который хочет выступать в роли «строителя мостов», необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и организовывать поездки.

Накануне глава австрийского правительства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. При этом издание отметило, что в Австрии раскритиковали эту поездку канцлера, поскольку такой шаг ставит под угрозу нейтралитет страны.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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