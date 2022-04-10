В Евросоюзе заявили о «нестандартных шагах» в вопросе членства Украины

На Украине должны самостоятельно решить будущее страны, и раз ее жители хотят вступить в Евросоюз, Брюсселю следует принять «нестандартные меры» в этом вопросе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире CNN.
Фон дер Ляйен рассказала, что обычно на процесс вступления в Евросоюз уходят годы, однако днем ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому передали опросник.
После его заполнения украинской стороной он станет основой для рекомендации на получение Украиной статуса кандидата. «Звучит как технический шаг, но это очень важное продвижение вперед», — подчеркнула она.
По словам главы Еврокомиссии, Украина бесспорно принадлежит к «европейской семье», среди ее жителей есть надежда на присоединение к ЕС.
«Ситуация экстраординарная, так что нам приходится принимать необычные шаги», — резюмировала она.
Фон дер Ляйен вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем посетила Киев 9 апреля. Планируется, заявила она, что заявка Украины поступит на рассмотрение в Еврокомиссию уже этим летом.
Во время передачи опросника Зеленскому она отметила, что стороны уже «знают много друг о друге», а потому заполнение документа займет не годы, как это обычно бывает, а недели.
Украинский лидер в ответ заверил, что Киев подготовит ответы в течение недели.
Глава Еврокомисии подчеркнула, что опросник станет «основой для обсуждения» в течение ближайших месяцев, а процесс принятия страны в Евросоюз будет ускорен настолько, насколько это возможно. «Именно здесь начинается ваш путь к Европейскому союзу. Мы будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы работать на этой общей основе», — заверила она.
Президент Украины подписал заявку на вступление Украины в ЕС в конце февраля, попросив одобрить ее «немедленно». Евросовет в середине марта постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины. Французский президент Эмманюэль Макрон тогда указал, что процедура членства не может быть открыта в отношении страны, которая ведет боевые действия.
В Кремле сочли тему вступления Украины в Евросоюз темой, которая находится «в другой плоскости», нежели ее принятия в НАТО. «ЕС — это не военно-политический блок», — указал представитель российского президента Дмитрий Песков. В Совете Безопасности также отметили, что Украина может войти в ЕС, если такое предложение сделают европейские страны.
«Есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО», — отметил вместе с этим зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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