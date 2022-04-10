США заявили о «круглосуточной» работе над поставками оружия Украине

Власти США ищут у своих союзников и партнеров вооружение, которое в случае передачи украинские военные смогут использовать без дополнительного обучения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.
«Мы также ищем у союзников и партнеров системы вооружений, которые украинцы уже умеют использовать», — сказал он, приведя в пример недавнюю передачу Словакией ЗРК С-300.
Салливан назвал главной целью США помочь Украине занять максимально сильную позицию «как на поле боя, так и за столом переговоров».
И мы круглосуточно работаем над доставкой оружия и военной помощи каждый день, в том числе и сегодня.
Джейк Салливансоветник президента США по нацбезопасности
Советник американского президента также сказал, что США рассматривают передачу Украине и систем вооружения, для использования которых украинским военным нужно будет пройти специальную подготовку. На вопрос, о каком конкретно виде оружия идет речь, Салливан отвечать отказался.
«Чтобы внести ясность: я не собираюсь, как я сказал ранее на этой неделе, рекламировать все виды военной помощи, которую США будут оказывать в оперативном режиме», — заявил он.
По словам Салливана, Вашингтон хочет убедиться, что украинские военные смогут использовать поставляемую им технику.
Ряд западных стран во главе с США начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской спецоперации. В середине марта американский президент Джо Байден пообещал Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые комплексы (ПТРК) и беспилотники в рамках военной помощи на $1 млрд.
Неоднократно с начала года анонсировала военную помощь Украине и Великобритания. В ходе своего визита в Киев 9 апреля британский премьер пообещал передать стране 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. За день до этого Словакия решила передать Украине свой единственный ЗРК С-300, Братислава также рассматривает поставки Киеву самоходных гаубиц. Об оказании военной поддержки Украине в том или ином виде также заявляли Франция, Германия, Польша и Швеция. Против поставок вооружения Киеву и его перевозки через свою территорию выступила Венгрия.
Российские власти критиковали западные страны за поставки оружия Киеву. Посол России в США Анатолий Антонов назвал такие действия опасными и провоцирующими дальнейшее кровопролитие. Отправка Западом оружия и наемников на Украину отдаляет урегулирование ситуации на ее территории, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы на Украине, которые будут сочтены иностранным вооружением, станут целями для российской армии.
Россия ведет спецоперацию по «денацификации» и «демилитаризации» Украины с 24 февраля. Ее целями российские власти называли защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России со стороны западных стран. В конце марта Минобороны сообщило о выполнении поставленных задач на киевском и черниговском направлениях.
Украина в ответ на спецоперацию объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, а западные страны ввели в отношении России несколько пакетов санкций. С конца февраля Москва и Киев ведут переговоры об урегулировании.