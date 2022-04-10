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23:22 (мск), источник: РБК

Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей

Украинские силы намерены устроить «провокацию» в Киевской области и на востоке, считают в Минобороны. По словам Мизинцева, для съемки уже прибыли иностранные журналисты, их целью является «дальнейшее обвинение» России.

Источник: РИА "Новости"

Украина готовит акции с «массовым безжалостным уничтожением мирных жителей» в Луганской народной республике с целью обвинить в этом ЛНР и российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он утверждает, что «провокация» готовится в селе Раговка в Киевской области. По словам Мизинцева, украинская сторона готовит там «провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими». А для повышения достоверности, добавил он, Киев планирует задействовать сотрудников нацполиции и судебно-медицинских экспертов.

Как заявил Мизинцев, это будет сделано «с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России и формирований ЛНР».

В других локациях на востоке (Мизинцев называет город Кремянная и населенный пункт Белогоровка) ВСУ готовят «провокацию с обстрелом» автомобилей скорой помощи, утверждает он. Мизинцев заверил, что для съемки «провокации» в районной больнице Кремянной уже разместились журналисты западных изданий.

В Белогоровке украинская сторона заминировала резервуары с хлором на территории водоканала, заявил Мизинцев. По его словам, хранилища хлора украинская сторона намерена взорвать при подходе к городу военных ЛНР.

В начале апреля украинские власти и иностранные СМИ (в том числе Reuters, AFP, CNN) опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, на которых видны трупы. Reuters сообщил, что на кадрах — мертвые мирные жители. Минобороны заявило, что кадры являются провокацией Киева, поскольку российские военные покинули Бучу еще 30 марта. Пока город находился под контролем российских сил, ни один мирный житель не пострадал, настаивают в ведомстве.

Минобороны России затем несколько раз публиковало заявления о подготовке Киевом «провокаций». Так, 6 апреля в ведомстве сообщили, что украинские силы провели в Харькове постановочную съемку, чтобы обвинить Россию в гибели мирных жителей. Позднее, 9 апреля, российское Министерство обороны заявило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпень.

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