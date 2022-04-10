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21:13 (мск), источник: ТАСС

Макрон и Ле Пен лидируют по итогам первого тура выборов президента Франции

ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат «Национального собрания» Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

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По предварительным данным, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов.

На прошлых выборах в 2017 году Макрон получил по итогам первого тура 24%, Ле Пен — 21,3%. Во втором туре Макрон одержал победу, набрав 66,1%. Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.

Лидер «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон набирает 20,2%, основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур — 7,1%. Глава столичного региона Иль-де-Франс, кандидат «Республиканцев» Валери Пекресс — 5,1%, мэр Парижа, кандидат Соцпартии Анн Идальго — 1,9%.

Голосование во втором туре

Мэр Парижа Анн Идальго призвала своих сторонников поддержать действующего президента Франции Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов. «Итоги первого тура говорят о том, что Франция расколота», — сказала Идальго на пресс-конференции в Париже. «Чтобы Франция не превратилась в поле битвы всех против всех, я вас призываю голосовать за Эмманюэля Макрона», — сказала она.

Кандидат в президенты от партии «Республиканцы» Валери Пекресс в ходе обращения к избирателям признала свое поражение в первом туре и заявила о намерении голосовать за переизбрание действующего главы государства во втором туре.

«Несмотря на глубокие разногласия, о которых я говорила в течение всей кампании, я бы сознательно проголосовала за Эмманюэля Макрона, чтобы помешать приходу к власти Марин Ле Пен, — сказала Пекресс. — Я не распоряжаюсь голосами, которые были отданы за меня, но я прошу избирателей, которые выразили мне доверие, в ближайшие дни серьезно взвесить потенциально катастрофические последствия для нашей страны и будущих поколений, которые может иметь выбор во втором туре».

Основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за Марин Ле Пен. Об этом сообщило агентство Reuters.

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