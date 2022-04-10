Захарова ответила на заявление МИД Италии про «шантаж» со стороны России

Москва не шантажирует ЕС поставками газа, это делают европейские страны, вводя санкции против России и наращивая вооруженные силы у ее границ, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своей публикации она привела цитату министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо: «Важный договор по газу в Алжире позволит нам ответить на возможный российский шантаж».
«Это Европейский cоюз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину», — написала Захарова, добавив, что это происходит «много лет».
Поставки российского газа в Европу «вопреки всему» бесперебойно идут, отметила она.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо еще в начале в марта заявлял в интервью Bloomberg, что Евросоюз не будет поддаваться «российскому шантажу» в сфере энергетики. Он также говорил, что ЕС готов к экономическим последствиям санкций против России.
Италия наряду с другими странами ЕС ранее объявила о планах сократить зависимость от российского газа. Доля российских поставок составляет 40% от всего импорта газа в республику.
11 апреля премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа с нефтегазовой компанией Sonatrach, сообщил Reuters со ссылкой на источники. В состав делегации также войдет глава энергетической компании Eni Клаудио Дескальци и несколько итальянских министров.
Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию. Он поставляет его через трубопровод Transmed с 1983 года. Суточная мощность трубопровода составляет 110 млн куб. м, но сейчас поставляется менее 60 млн куб. м в сутки, пишет агентство.
В то же время ряд факторов ограничивают возможности роста экспорта газа из этой страны. Среди них: рост внутреннего потребления, недостаток инвестиций, а также конфликт Алжира с Марокко, через территорию которого полностью приостановился транзит алжирского газа в Испанию.