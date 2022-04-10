Ле Пен лидирует с 27,53% голосов после подсчета половины бюллетеней

Лидер партии «Национальное объединение», по предварительным данным, набирает 27,53% голосов. У действующего президента Эммануэля Макрона — 26,67%.
На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, четвертая строчка досталась крайне правому кандидату, основателю партии «Реконкиста» Эрику Земмуру, а замыкает пятерку лидеров представительница правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс.
Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.