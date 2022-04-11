Канцлер Австрии объяснил цель встречи с Путиным

По словам Нехаммера, Австрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте, но у Вены есть четкая позиция по ряду вопросов. «Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал он.
Газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение Нехаммера сообщила, что во время разговора с Путиным канцлер хочет «наводить мосты» и попробовать сделать так, чтобы ситуация стала чуть ближе к мирной.
Издание отмечало, что для этого нужны не только телефонные разговоры, но и личные встречи. По его данным, визит политика согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Приезд Нехаммера в Москву станет первым визитом лидера страны Евросоюза в Россию с момента начала военной операции на Украине. Кроме того, для Нехаммера это будет первый контакт с Путиным в должности главы австрийского правительства — до этого они не говорили по телефону и не встречались.
9 апреля Нехаммер посетил Киев, а также побывал в Буче. В начале месяца появились фото и видеозаписи из этого города, на которых видны тела мертвых людей в гражданской одежде. Минобороны России назвало эти публикации провокацией и отметило, что российские военные покинули Бучу еще 30 марта. Ведомство утверждает, что за то время, пока город находился под их контролем, ни один местный житель не пострадал.
Нехаммер также встретился с Зеленским и пообещал, что Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь.
Австрия вместе с другими членами Евросоюза ввела против России пять пакетов санкций из-за военной операции на Украине, при этом Вена выступает против нефтяного и газового эмбарго в отношении Москвы. В правительстве Австрии отмечали, что страна зависима от газа из России на 80%. Австрийский канцлер говорил, что санкции «имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому предназначены, а не того, кто вводит их».