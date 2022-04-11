00:20 (мск), источник: РБК
Ле Пен пообещала стать «президентом всех французов» в случае победы
По предварительным данным экзит-полов, во второй тур президентских выборов во Франции, как и в 2017 году, проходят Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.
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Кандидат на президентских выборах во Франции, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала стать «президентом всех французов» в случае победы во втором туре, сообщает Le Figaro.
Она выступила с заявлением после публикации экзитполов по итогам первого тура голосования. Согласно данным Ipsos, действующий президент Эмманюэль Макрон набрал 28,1%, Ле Пен — 23,3%. Таким образом, они становятся участниками второго тура.
Ле Пен поблагодарила проголосовавших за нее французов и заявила о необходимости больших изменений во Франции. Она также призвала всех, кто не голосовал за Макрона, выступить в ее поддержку.
«Всем тем, кто не голосовал за Эмманюэля Макрона, конечно, суждено присоединиться к нашему движению», — сказала она.
Ле Пен заявила о желании стать «президентом для всего без исключения французского народа», восстановить суверенитет Франции во всех областях и «гарантировать уважение» к рядовым гражданам. В качестве аргументов для поддержки ее кандидатуры на выборах Ле Пен также назвала борьбу за «преобладание французской культуры», «образы и обычаи регионов», «республиканские законы и ценности».
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. Официальные данные о результатах будут опубликованы на сайте МВД Франции. После обработки 68% бюллетеней в гонке лидирует Макрон с результатом в 27,04%, Ле Пен набирает 26,77%. После подсчета 50% голосов глава «Национального объединения» опережала действующего президента с небольшим отрывом.
В 2017 году в финальное голосовании приняли участие Макрон и Ле Пен. Первый тогда победил с результатом в 66,10%, его оппонентка получила 33,90% голосов.
По прогнозам The Economist, Макрону удастся переизбраться с показателем 53% голосов против 47% у Ле Пен. Вероятность второго срока Макрона издание оценивает в 78%.