Президент Южной Осетии Бибилов заявил о выходе во второй тур на выборах

В Южной Осетии состоится второй тур президентских выборов, в котором примут участие действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Об этом сообщил сам Бибилов в рамках пресс-конференции, передает госагентство «Рес».
Мы понимаем, что будет второй тур, исходя из того, что обработано более 96% протоколов. Мне, конечно, очень приятно выйти во второй тур с Аланом Гаглоевым, потому что выходят две идеологии, и здесь уже выбор народа.
Анатолий Бибиловпрезидент Южной Осетии
Президентские выборы в Южной Осетии проходили 10 апреля, участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с мск), члены комиссий начали подсчитывать голоса. Официальных данных о количестве голосов, отданных за кандидатов, пока нет. Для победы в первом туре кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.
В выборах президента участвуют пять человек. Это действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, руководитель политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат парламента Гарри Мулдаров и бывший парламентарий Дмитрий Тасоев.
Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися, в общей сложности свои голоса отдали 82,07% из более чем 32 тыс. зарегистрированных избирателей, говорили в республиканском ЦИК. В стране работали 76 участков, еще два открывались в Москве и столице Абхазии Сухуме.