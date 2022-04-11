Кадыров пообещал «наступательную волну» на все города Украины

«Задачи ясны и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим,…президентом [ России Владимиром Путиным]», — сказал он.
Сначала Кадыров отметил, что российские войска собираются «забрать Киев и все остальные города» Украины. Но затем оговорился и пояснил, что цели «забрать города» нет, а задачей будет освобождение этих пунктов от «нациков» и «бандеровцев».
В своем комментарии к обращению руководитель Чечни заверил подписчиков, что дальше «будет очень интересно».
Кадыров уже выступал с призывом не останавливать спецоперацию и позволить российскому президенту довести начатое до конца. Таким образом он реагировал на переговоры между российской и украинской делегацией в Стамбуле, которые состоялись 29 марта. В тот же день глава Чечни заявил, что у него есть желание «зайти в Киев и забрать его». Это произошло сразу после того, как российская сторона объявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Кадыров выразил мнение, что сокращать численность войск и вести с Украиной переговоры не следует.
Накануне Кадыров опубликовал пост, в котором отчитался о практически полном контроле российских военных над Мариуполем. По его словам, «главные задачи» на мариупольском направлении были выполнены, а российские войска контролировали практически 100% территории города.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля, через два дня Кадыров подтвердил, что в ней принимают участие подразделения из Чечни. 13 марта ЧГТРК «Грозный» сообщил, что глава региона прибыл в зону конфликта, через день эти данные подтвердил сам Кадыров.