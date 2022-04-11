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07:20 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. По последним общим данным МВД, после подсчета 97 процентов протоколов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на выборах главы государства, набрав 27,6 процента голосов.

Источник: AP 2022

Глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен занимает второе место (23,41 процента), глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — на третьем (21,95 процента).

Между тем, в столичном регионе Франции первое место занял Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24 процента голосов), а за ним следуют Макрон получил (30,19 процента) и Ле Пен (12,97 процента). На четвертом месте в этом регионе — крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (7,46 процента). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, у нее 6,19 процента голосов.

В самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33 процента, Меланшон — 30,09 процента, а Земмур — 8,16 процента. Марин Ле Пен заняла лишь шестое место с 5,54 процента голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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