Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине

«Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения поставленных задач привлекаются в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) “Искандер”, — сообщили в военном ведомстве.
Как рассказали в Минобороны, на ракетчиков возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.
«Высокоточными ударами расчеты ОТРК “Искандер” выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели. Боевые расчеты действуют четко и слаженно», — отметили в министерстве.
«Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают пусковые позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену позиции. Только так работа расчетов остается эффективной и предотвращает ответный огонь противника. В точности своих комплексов расчеты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков», — добавили в Минобороны.
ОТРК «Искандер» предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по важнейшим целям противника. Высокая точность стрельбы при значительной дальности, малое время готовности к пуску, высокая эффективность преодоления ПРО позволяет комплексу оперативно обеспечивать поражение любой типовой цели одной самоходной пусковой установкой одиночным пуском или залпом двух ракет.