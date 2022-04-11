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12:41 (мск), источник: РБК

Медведев назвал выгоду США от военной операции на Украине

По мнению замглавы Совбеза, США давно намеревались заместить российские энергоресурсы на европейском рынке и в данный момент «накачивают» Европу неэкологично добытыми нефтью и газом.

Источник: РИА "Новости"

США под предлогом борьбы с «кровавым режимом» в России пытаются получить доступ к энергорынку Европы, включая поставки «грязной» сланцевой нефти. Об этом в своем Telegram-канале заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что Вашингтон давно борется за энергетический рынок Европы и готов «впиться в него зубами», однако в последние годы этому сильно мешала «зеленая повестка» европейцев и связанная с ней риторика.

Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с «кровавым режимом» в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ. Кого теперь интересуют глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН.
Дмитрий Медведев
замглавы Совбеза России

По его мнению, европейцы забыли о своих «зеленых идеалах» и о том, сколько ущерба окружающей среде наносит добыча сланцевой нефти в США. «Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои “незыблемые ценности” последних десятилетий, все “глобальные вызовы и угрозы”, и устремились вперед к своему счастью — новой грязной энергетике», — констатировал Медведев.

С конца февраля европейские страны обсуждают возможность отказа от импорта российских энергоносителей и ведут поиски альтернативных поставщиков. США, в частности, уже объявили о запрете на импорт российской нефти, а Великобритания заявила, что прекратит импорт нефти из России к концу 2022 года. В то же время от российского газа отказались Литва, Латвия и Эстония.

Эмбарго на поставки нефти и газа из России не вошло в последний, пятый, санкционный пакет, который ЕС ввел против России, несмотря на обсуждение возможности таких мер.

Однако новые санкции предполагают запрет на покупку и импорт из России угля, а также других твердых ископаемых видов топлива, например горючего сланца и торфа.

27 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что в Брюсселе обсуждают санкции в отношении российской нефти, в том числе налог на ее импорт и «особые платежные каналы» наподобие эскроу-счетов, средства с которых нельзя снять до выполнения определенных обязательств.

В свою очередь президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, устанавливающий правила торговли газом с недружественными странами. Для оплаты поставок они должны открыть рублевый и валютный счета в российском уполномоченном банке (им выбран «Газпром»). Государство будет переводить доллары или евро на валютный счет, после чего банк продаст валюту на Московской бирже и зачислит полученные рубли на рублевый счет покупателя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что за уже поставленный газ Россия не потребует оплату в рублях. «Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца апреля или даже в начале мая», — говорил он.

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