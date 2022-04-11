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12:30 (мск), источник: Ведомости

Боррель подтвердил уверенность ЕС в военном решении ситуации на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление сообщества добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем, такое заявление он сделал по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Источник: Reuters

«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — заявил он (цитата по ТАСС). По мнению Борреля, эскалация напряженности в Донбассе усилится в ближайшие дни. При этом он отметил, что в Киев теперь вновь можно ездить без проблем. «В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию», — заключил Боррель.

После поездки в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Боррель 9 апреля заявил, что ситуация на Украине должна решиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter. Он также напомнил о выделенных 500 млн евро на оружие для Украины и призвал усилить санкции против России.

Его заявление прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Вот вам и “экономическая организация”. Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала она в своем Telegram-канале. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.

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