Боррель подтвердил уверенность ЕС в военном решении ситуации на Украине

«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — заявил он (цитата по ТАСС). По мнению Борреля, эскалация напряженности в Донбассе усилится в ближайшие дни. При этом он отметил, что в Киев теперь вновь можно ездить без проблем. «В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию», — заключил Боррель.
После поездки в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Боррель 9 апреля заявил, что ситуация на Украине должна решиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter. Он также напомнил о выделенных 500 млн евро на оружие для Украины и призвал усилить санкции против России.
Его заявление прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Вот вам и “экономическая организация”. Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала она в своем Telegram-канале. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.