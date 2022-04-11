Поклонская предостерегла от раздачи меток «свой-чужой»

«Метки могут привести к большой трагедии и мы такие трагедии проживали очень часто в прошлом Нам не надо усугублять, нам не надо обвинять. Обвинятелей очень много. Как-то помягче [нужно] относиться», — сказала она, комментируя составление «черных списков» политиков и общественных деятелей в связи с ситуацией на Украине.
Поклонская предостерегла власти обеих стран от преследования людей за выражение позиции по поводу сложившейся ситуации.
Она сравнила происходящее с «охотой на ведьм», которая, не может закончиться «ничем хорошим».
В пример она привела случаи санкций против отдельных артистов за несогласие с курсом властей или позицией культурных учреждений.
«Это же не говорит о том, что он автоматически стал предателем родины, предателем России. Это неправильно», — сказала Поклонская.
Важно сохранять право людей выражать свое мнение и переживания, подчеркнула политик.
В конце интервью Поклонской задали вопрос, готова ли она отправиться на Украину по окончании боевых действий, чтобы помочь с восстановлением инфраструктуры. Замглавы Россотрудничества исключила такую возможность и назвала ее провокацией.
При этом она добавила, что готова стать послом доброй воли России.
Ранее Поклонская в своем Telegram-канале призвала «оторваться от политики ненависти и вражды — вплоть до разборок о правильной принадлежности к этническому происхождению». В начале марта Поклонская посетила Херсонскую область Украины и привезла местным жителям гуманитарную помощь. В груз входили лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Тогда она заявила, что принявшие помощь сталкиваются с «гонениями», вплоть до поджогов своих домов.
1 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уволиться руководителям бюджетных организаций, критикующим государство за военную операцию на Украине. По мнению Володина, поступать так «по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — подло. Володин пообещал «обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях».